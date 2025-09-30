Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Михаила Заботина. Фото

Во время выполнения служебных обязанностей умер военный из Белой Церкви Киевской области Михаил Заботин. Сердце украинского воина остановилось 27 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком – солдатом Михаилом Заботиным (1997 года рождения)", – говорится в сообщении.

Михаил Станиславович служил гранатометчиком стрелкового взвода стрелковой роты одной из воинских частей. Умер 27 сентября при исполнении обязанностей военной службы. Воин был верным присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Осипенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 сентября.

