Болезненная потеря: на фронте погиб военный с Киевщины Александр Осипенко. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Осипенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 сентября.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Болезненная потеря в громаде. На войне погиб 49-летний житель Бучи – Александр Осипенко. Это невосполнимая потеря для 11-летнего сына Александра, дочери Ирины, жены Марты, а также родителей. Мы искренне разделяем вашу боль и скорбь", – написал Федорук.

В августе 2024 года он добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Это было сознательное решение – Александр искренне стремился защищать родную страну. Прошел самые горячие направления Донетчины.

Служил оператором в отделении управления роты радиоэлектронной борьбы. К сожалению, 8 сентября 2025 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении, трагически погиб.

Похоронят защитника Украины на Аллее Героев в Буче.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Княжичи Киевской области Игорь Науменко. Сердце украинского воина остановилось 30 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!