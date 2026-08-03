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Панорамный вид на старый Киев. Уникальная фотография центральной части города 1890-х годов

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
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Центр Киева. Современная фотография
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Старые фотографии – прекрасная возможность заглянуть в историю Киева и полюбоваться его красотой. В частности, благодаря снимку 1890-х годов мы можем увидеть уникальную панораму центральной части старого города.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. К сожалению, в наши дни эта местность выглядит совсем иначе.

Что известно

"1890-е годы. Панорамный вид на старый Киев. Здесь и Михайловский монастырь, и водонапорная башня, и Александровский костел", – говорится в сообщении.

1890-е годы. Панорамный вид на старый Киев.

На опубликованной фотографии можно увидеть столицу, которой уже нет – к сожалению, почти все эти дома не сохранились до наших дней. Время и две мировые войны нанесли сильный удар по исторической застройке города.

Центр Киева. Современная фотография.

Немного истории Киева

Трамвайная линия до Пущи-Водицы, пролегающая среди живописного леса, хорошо известна жителям и гостям Киева. На старой фотографии мы можем увидеть, какой она была в начале 20-го века.

В Киеве в 50–60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Как сообщал OBOZ.UA, как известно, Святошино является одним из исторических районов Киева. В наши дни это в основном высотная застройка, но ещё в начале 1900-х годов это был известный дачный посёлок, в котором были ресторан, театр и даже фотоателье.

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