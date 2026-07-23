Святошино в Киеве 120 лет назад: частные дачи, театр и даже фотоателье. Архивные снимки

Как известно, Святошино — одна из исторических местностей Киева. В наши дни здесь преобладает высотная застройка, но ещё в начале 1900-х годов это был известный дачный посёлок, в котором были ресторан, театр и даже фотоателье.

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Старые снимки и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "KYIV VIBE | Часопис міста". В наши дни эта часть города выглядит совсем иначе.

Что известно

"Добро пожаловать в Святошин в 1900-х годах. Дачный поселок просуществовал со второй половины XIX века до 1919 года", – говорится в сообщении.

В сообществе уточнили, что помимо дач, в Святошино тогда были училище, частная школа, библиотека, санаторий, гидропатическая больница, почта, телеграф, фотоателье, аптеки, баня, магазины, базар и ресторан.

В 1902 году в местном парке открыли театр, где время от времени проводились спектакли или концерты. Также можно было отдохнуть у прудов, где дачники рыбачили и купались.

К сожалению, в 1919 году советская власть национализировала дачные и общественные здания, а позже большинство исторических деревянных домов было уничтожено.

Как сообщал OBOZ.UA, с давних времен Контрактовая площадь была торговым сердцем Киева, где торговцы со всей Европы заключали сделки. Благодаря фотографии начала 1900-х годов мы можем увидеть, как выглядела зимняя ярмарка.

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