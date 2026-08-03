Не доллары и не евро: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

По состоянию на 1 июля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 749 трлн грн. Что на 48,6 млрд грн больше, чем было в июне. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,156 трлн грн.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 592,4 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,29% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,57%.

От 200 тыс. грн до 600 тыс. грн в банках держат 1,45% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0,03%.

С украинцев ежемесячно будут списывать 150 грн

В то же время, Ощадбанк будет ежемесячно списывать со счетом своих клиентов 150 грн. Ожидается, что новшество вступит в силу с 1 августа. Впрочем, затронет оно не всех – банк сможет взимать ежемесячную комиссию в 150 грн только после 1 года полной бездеятельности счета.

При этом важно помнить: автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.

В то же время, подчеркивается, если на балансе менее 150 грн, банк спишет только тот остаток, который есть на карте. Например, последние 20 или 50 грн.

Таким образом, клиент не окажется в минусе, поскольку задолженность по этой комиссии в кредит не накапливается, а значит, банковский долг из-за этого не возникнет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине действуют обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. В частности, согласно решению НБУ, с 26 июня пользователю в обязательном порядке необходимо подтверждать номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться.

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