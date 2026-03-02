Открытые окна и без ремня безопасности: в КГГА опровергли фейк о правилах проезда по мосту Патона в Киеве
Городские власти Киева опровергли фейковое сообщение о якобы новых правилах проезда по мосту им. Они не менялись, а горожан призвали доверять официальным источникам, а не сомнительной информации из соцсетей.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты постоянно мониторят состояние путепровода.
Что известно
"Распространенная в соцсетях информация о якобы новых правилах проезда по мосту им. Е. А. Патона – фейк. Киевская городская государственная администрация не готовила и не обнародовала эти материалы", – говорится в сообщении.
В КГГА призвали горожан пользоваться исключительно официальными сообщениями, размещенными на информационных ресурсах городской власти, профильных департаментов и коммунальных предприятий столицы.
В пресс-службе добавили, что сейчас мост имени Е. О. Патона через реку Днепр эксплуатируется в условиях установленных ограничений. В частности, на нем запрещено движение грузового транспорта, а также установлены наливные барьеры с запретом движения автотранспорта крайними полосами проезжей части.
"Специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно мониторят эксплуатационное состояние несущих конструкций моста и выполняют необходимые работы по его содержанию", – отметили в пресс-службе.
Добавим, на днях в соцсетях распространили информацию о якобы новых ограничениях, касающихся правил проезда по мосту Патона. В частности, водители, проезжая путепровод, должны ехать с открытыми окнами, с отстегнутым ремнем безопасности и держать в руках телефон.
Как сообщал OBOZ.UA, мост Патона в Киеве из-за отсутствия ремонта может быть потерян. Коррозия разрушает конструкции путепровода, и если не вмешаться сейчас, то через пять лет может быть поздно.
