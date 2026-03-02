Открытые окна и без ремня безопасности: в КГГА опровергли фейк о правилах проезда по мосту Патона в Киеве

Городские власти Киева опровергли фейковое сообщение о якобы новых правилах проезда по мосту им. Они не менялись, а горожан призвали доверять официальным источникам, а не сомнительной информации из соцсетей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты постоянно мониторят состояние путепровода.

Что известно

"Распространенная в соцсетях информация о якобы новых правилах проезда по мосту им. Е. А. Патона – фейк. Киевская городская государственная администрация не готовила и не обнародовала эти материалы", – говорится в сообщении.

В КГГА призвали горожан пользоваться исключительно официальными сообщениями, размещенными на информационных ресурсах городской власти, профильных департаментов и коммунальных предприятий столицы.

В пресс-службе добавили, что сейчас мост имени Е. О. Патона через реку Днепр эксплуатируется в условиях установленных ограничений. В частности, на нем запрещено движение грузового транспорта, а также установлены наливные барьеры с запретом движения автотранспорта крайними полосами проезжей части.

"Специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно мониторят эксплуатационное состояние несущих конструкций моста и выполняют необходимые работы по его содержанию", – отметили в пресс-службе.

Добавим, на днях в соцсетях распространили информацию о якобы новых ограничениях, касающихся правил проезда по мосту Патона. В частности, водители, проезжая путепровод, должны ехать с открытыми окнами, с отстегнутым ремнем безопасности и держать в руках телефон.

Как сообщал OBOZ.UA, мост Патона в Киеве из-за отсутствия ремонта может быть потерян. Коррозия разрушает конструкции путепровода, и если не вмешаться сейчас, то через пять лет может быть поздно.

