Сколько еще простоит мост Патона в Киеве: НАН Украины дала ответ. Фото

Мост Патона в Киеве из-за отсутствия ремонта может быть потерян. Коррозия разрушает конструкции путепровода, и если не вмешаться сейчас, то через пять лет может быть поздно.

Об этом рассказал первый вице-президент Национальной академии наук Украины Вячеслав Богданов. Аварии на нем уже случались.

Что известно

"Не хотел бы пугать людей в и без того тяжелые времена, но коррозия неумолимо разъедает это сооружение (мост Патона. – Ред.), и если не позаботиться о нем сейчас, то уже лет через пять может быть поздно", – рассказал Богданов.

Он напомнил, что аварийные ситуации на мосту имени Е.А. Патона уже случались в 2018 и 2019 годах, и сейчас "нет гарантии, что они не повторятся".

По его словам, угроза частичного или полного разрушения путепровода вполне реальна. Особенно опасными являются коррозионные повреждения несущих элементов – главных и поперечных балок, а также трещины в соединениях поясов и стенок главных балок.

"Фактически металл поперечных балок, на которых лежат плиты проезжей части, прокорродировал уже почти весь. Главные балки – а их там четыре – пока в более-менее приличном состоянии. Наверное, именно благодаря этому мост еще способен пропускать транспортные потоки, пусть и ограниченно", – резюмировал Богданов.

