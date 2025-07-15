'Отец года': в Киеве мужчина ехал на электросамокате с ребенком на скорости не менее 40 км/ч. Видео

В Подольском районе Киева заметили "отца года" – злочного нарушителя ПДД. Мужчина ехал вместе с маленьким мальчиком по дороге на электросамокате со скоростью не менее 40 километров в час.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Ни на взрослом, ни на ребенке не было никакого защитного снаряжения.

"Вопрос к знатокам: насколько безопасно так ехать с ребенком не менее 40 км/ч? Киев, Ветряные Горы", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина на электросамокате ехал с ребенком по проезжей части дороги.

Стоит напомнить, что электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения в Украине законодательно признали транспортными средствами. Это первый шаг к изменению Правил дорожного движения (ПДД) ради урегулирования использования такого транспорта, в частности запрета движения по тротуарам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева заметили злостного нарушителя ПДД. Мужчина на электросамокате во время дождя ехал с довольно большой скоростью по встречной полосе движения.

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