Отдыхали в вагончике: появились кадры с места гибели отца и пятилетнего ребенка. Видео

Вследствие российской атаки на Киев в ночь на 23 марта погибли пятилетняя девочка и ее 35-летний отец. В момент удара семья отдыхала в вагончике, от него ничего не осталось.

Видео дня

26-летнюю мать ребенка госпитализировали в больницу. Местные СМИ опубликовали кадры с места удара в Голосеевском районе столицы.

Также сообщается, что из-за атаки РФ ранения получил 11-месячный ребенок.

Войска России нанесли удар дронам около 0:19 воскресенья, информировали в Киевской городской прокуратуре.

Вследствие попадания загорелось временное сооружение, где проживала семья с ребенком.

В Днепровском районе Киева поврежден многоэтажный дом, в одной из квартир на последнем этаже погибла 80-летняя женщина. У трех человек диагностирована острая реакция на стресс.

На очередные российские обстрелы отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Россияне убили отца, его пятилетнюю дочь, ранили 11-месячного ребенка. Всего в Киеве вследствие российской атаки уже трое погибших. До этого убили семью в Запорожье, а сколько еще было раньше такого. Интересно услышать снова мнение Виткоффа", – написал он в своем Telegram-канале.