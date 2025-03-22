'Близки к этому': Виткофф озвучил план действий после договоренности о 30-дневном перемирии в Украине

Спецпредставитель президента Америки на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что конечной целью текущего этапа переговоров между США, Украиной и РФ является достижение 30-дневного прекращения огня. Когда эта договоренность будет достигнута, начнутся переговоры о полном прекращении боевых действий.

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Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном в пятницу, 21 марта. По его словам, планируется, что 30-дневное перемирие между Украиной и РФ станет основой для дальнейших мирных переговоров.

"Конечная цель – 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня – это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя, именно поэтому я начал с Курска", – заявил американский чиновник.

Он выразил уверенность, что Соединенным Штатам удастся достичь соглашения, ведь "круг вопросов уже сужен".

Также он повторил слова Дональда Трамп о якобы окружении части военных Сил обороны в Курской области. Однако ранее сообщалось, что ЦРУ представило Трампу информацию о том, что украинские воины столкнулись с сильным давлением ВС РФ в Курской области, но они не полностью окружены. Министр обороны Украины Рустем Умеров также говорил, что на территории российской Курщины ни одно украинское подразделение не было в окружении.

Кроме того, Уикофф добавил, что кроме ситуации в Курской области существует граница между Украиной и РФ на 2 тысячи километров, где тем или иным образом происходят 70-90 боестолкновений, и "надо обсудить условия их прекращения".

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Стив Уиткофф заявил, что полное прекращение огня в войне РФ против Украины возможно "за пару недель". В то же время, он выразил доверие российскому диктатору Владимиру Путину.

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