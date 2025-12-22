Отдал жизнь за каждого из нас: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Васильева. Фото

В больнице от полученных на фронте ранений умер военный из Мотыжина Киевской области Александр Васильев. Сердце мужественного украинского воина остановилось 4 декабря.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь.

Печальная весть

"4 декабря 2025 года в Черкасской областной больнице от полученных ранений скончался житель Мотыжина, солдат Александр Владленович Васильев", – говорится в сообщении.

Герой родился 5 марта 1979 года в городе Березань Киевской области. Впоследствии переехал в Мотыжин. В июле 2025 года Александр стал на защиту территориальной целостности Украины. Александр Васильев служил номером обслуги гранатометного взвода.

Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с победой ждали жена, тетя и сестра", – добавил Токарь.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 15 ноября во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Петр Канарский. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!