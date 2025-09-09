Остановилось сердце Героя: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Бацула. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Александр Бацула. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 сентября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"К сожалению, и в Броварах будут прощаться с погибшим Героем... Младший сержант Александр Бацула, оператор экипажа ударных беспилотных авиационных комплексов Национальной Гвардии Украины... Искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича", – написал Сапожко.

Воин погиб 3 сентября 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. Похоронят военного в Броварах на Аллее Славы.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Княжичи Киевской области Игорь Науменко. Сердце украинского воина остановилось 30 августа.

