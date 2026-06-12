Остался верен присяге: в Киевской области простились с военнослужащим Владиславом Завадой. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Владислав Завада. Сердце отважного украинского воина остановилось 17 октября 2025 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община простилась со своим земляком, солдатом Владиславом Завадой (1980 года рождения)", – года рождения.

Защитник Украины был гранатометчиком штурмового отделения одной из воинских частей. Воин погиб 17 октября 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи села Алексеевка Синельниковского района Днепропетровской области. Считался пропавшим без вести.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", — добавили в пресс-службе –.

Герои войны в Украине

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!