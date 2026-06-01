На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Куцмида. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,6 т.
На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, старший солдат Максим Куцмида (1992 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был оператором беспилотных летательных аппаратов – сапером батальона одной из воинских частей. Мужественный воин погиб 30 октября 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Редкодуб Купянского района Харьковской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Олег Кубаев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 июля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

