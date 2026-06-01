На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Куцмида. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, старший солдат Максим Куцмида (1992 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был оператором беспилотных летательных аппаратов – сапером батальона одной из воинских частей. Мужественный воин погиб 30 октября 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Редкодуб Купянского района Харьковской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

