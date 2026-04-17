На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Куценко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 6 сентября 2025 года вблизи села Торецкое Покровского района Донецкой области погиб гранатометчик солдат Андрей Куценко. С тех пор считался без вести пропавшим. После проведения ДНК-экспертизы его тело было идентифицировано", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 октября 1999 года в Боярке. Окончил местную школу, прошел военную срочную службу в пограничных войсках. Работал в супермаркете "Novus" в городе Вишневое.

Стал на защиту нашего государства 3 июля 2025 года. Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Скорбим, склоняя головы в скорби. Память об Андрее Куценко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в горсовете.

