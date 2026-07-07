Остался верен присяге: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Богдана Черненко. Фото

При выполнении боевого задания на Покровском направлении погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Богдан Черненко. Сердце украинского воина остановилось 9 декабря 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"С глубокой скорбью сообщаем… Обуховская община потеряла еще одного мужественного Защитника Украины. Черненко Богдан Николаевич, водитель мотопехотного отделения, позывной "Гном", – говорится в сообщении.

Герой погиб 9 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новотроицкое Покровского района Донецкой области. Воин до конца мужественно выполнял воинский долг по защите Украины, ее свободы и независимости.

"Выражаем искренние соболезнования супруге Оксане, братьям Сергею, Александру, Руслану, Евгению и Артему, сестрам Наталье и Людмиле, племянникам, всем родным, близким, друзьям и сослуживцам. Мы разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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