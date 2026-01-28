Оккупанты ночью атаковали Киев, есть разрушение: на месте работают спасатели. Фото

Ночью 28 января российская террористическая армия нанесла очередную серию ударов по Киеву. Вследствие вражеской атаки в украинской столице зафиксированы разрушения и пожары.

Видео дня

Для террора россияне применили дроны-камикадзе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия террора

По информации спасателей, в результате обстрела в Голосеевском районе Киева произошло попадание в торец 17-этажного жилого дома, без дальнейшего горения. В результате удара произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей.

Также повреждены рядом припаркованные автомобили. По предварительной информации, без пострадавших. На месте работают спасатели и другие службы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 7:00 зафиксировано падение обломков беспилотника в Голосеевском районе на крышу двухэтажного нежилого здания, вследствие чего произошел пожар.

Кроме того, в мэрии отметили, что в Голосеевском районе в результате падения обломков дрона на открытой территории – на проезжую часть дороги, взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома.

Новость дополняется…