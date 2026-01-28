РФ ударила дронами по Киевщине: повреждена многоэтажка, погибли два человека

В ночь на среду, 28 января, российские захватчики направили ударные дроны на Белогородскую громаду Киевской области. Был поврежден многоэтажный жилой дом, два человека погибли.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник. Из-за атаки РФ поврежден многоэтажный жилой дом, произошло возгорание кровли и верхнего этажа.

"На месте работают спасатели, медики находятся в режиме ожидания и контроля. Проводится эвакуация жителей. Вся необходимая первоочередная помощь оказывается", – писал Калашник.

Впоследствии он сообщил, что Россия убила этой ночью двух мирных жителей – мужчину и женщину.

Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения. Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую помощь на месте.

Пожар в жилом доме по состоянию на 04:22 локализован.

"Враг цинично бьет по мирным домам. Мы рядом с каждой семьей, которая пострадала", – отметил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под ударом РФ также были Одесса и Одесский район. Известно о попадании по территории православного монастыря и в частный жилой дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!