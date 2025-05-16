Одно из старейших фото: как выглядел Подол в Киеве в середине 19-го века

Подол вместе с Верхним городом и Печерском составляет древнейшую часть Киева. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как выглядела эта местность в середине 19-го века.

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Фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. В наши дни эта локация сильно изменилась.

"Одна из старейших фотографий Подола, датированная серединой 19-го века. По центру видны инженерные валы, насыпанные вдоль современных улиц Верхний и Нижний Вал. Они защищали подолян от разлива реки Глубочица, или так называемой "Канавы". Фото из архива Андрея Буданцева", – рассказал Степанец.

Он добавил, что эти защитные земляные сооружения и дали название единственной в Киеве улице "сиамских близнецов", где две стороны одной магистрали имеют разные названия.

Подол – историческая местность Киева, низменная часть исторического центра города, древний район ремесленников и речников. Простирается вдоль правого берега Днепра и Киевской гавани, под горами Старокиевской, Замковой, Щекавицей и Юрковицей, между Пешеходным мостом через Днепр и Заводской улицей.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

Старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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