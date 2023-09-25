Киев в 1960-х годах: в сети опубликовали уникальные фотографии столицы

1960-е годы для Киева были временем массового строительства. Уже тогда почти ничего не напоминало о страшных ранах и разрухе, которую принесла столице Вторая мировая война.

История и фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город более полувека назад.

"Киев 60-х годов. Время массового строительства и надежд на "счастливое светлое будущее". Город наших родителей. Эти фото передают всю атмосферу 1960-х годов", – подчеркнули авторы проекта.

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На старых снимках можно узнать Крещатик, старое здание ЦУМа, увидеть, как строили набережную вблизи Почтовой площади, и узнать, каким был наш город тогда.

Напомним, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

В столице 30 июня 1902 открыли Киевскую станцию скорой медицинской помощи, транспорт которой тогда состоял из трех медицинских карет. Однако уже через 11 лет на вызовы к пациентам также выезжали 2 санитарных автомобиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

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