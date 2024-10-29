Облачно с прояснениями и до +15°С: прогноз погоды по Киевщине на 30 октября

В Киевской области в среду, 30 октября, облачно с прояснениями в столице возможен мелкий дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

Видео дня

Ветер западный, 5-10 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

"Прогноз погоды на 30 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 октября облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!