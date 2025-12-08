Облачно и до +5°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 8 декабря

В Киевской области в понедельник, 8 декабря, облачно, согласно прогнозу синоптиков без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 8 декабря по территории Киевской области. Облачно. Без существенных осадков. Температура по области днем 0-5°С тепла; в Киеве днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +1°С... +3°С; Мироновка +1°С... +3°С; Фастов +1°С... +3°С; Яготин +1°С... +3°С; Барышевка +1°С... +3°С; Борисполь +1°С... +3°С и Вышгород +1°С... +3°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

