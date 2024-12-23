Облачно, до +3°С, а в столице туман: прогноз погоды по Киевщине на 23 декабря

В Киевской области в понедельник, 23 декабря, облачно с прояснениями, без осадков, в столице первой половины дня туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 23 декабря по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем 0°С…+2°С; Мироновка +1°С…+3°С; Фастов -1°С…+1°С; Яготин +1°С…+3°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь 0°С…+2°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву. В первой половине дня 23 декабря туман, видимость 200–500 метров. Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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