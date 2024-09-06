Обкатка поездов и тестирование системы безопасности движения: на каком этапе восстановления тоннеля между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская"

В Киеве идет тестовая обкатка поездов на перегоне между станциями метро "Лыбидская" - "Демеевская". В частности, тестируется система безопасности движения вагонов подземки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты работают круглосуточно.

"На перегоне между станциями метро "Лыбидская" – "Демеевская" продолжается тестовая обкатка поездов. Специалисты тестируют системы безопасности движения поездов: сигнализацию и связь, электроснабжение, автоматическое регулирование скорости движения поездов", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, специалисты проверяют ширину, просадку и угол наклона путевого полотна. А также замеряют и круглосуточно присматривают за конструкцией тоннеля.

"Пусконаладочные работы, проверка и тестирование – крайне важны перед полноценным возобновлением движения с пассажирами. Работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы в ближайшее время "синяя" линия метрополитена возобновила полноценное движение между ее станциями", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" находятся на завершающем этапе. Сейчас идет засыпка котлована, уплотнение почвы и благоустройство территории.

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