В КГГА показали, как восстанавливают тоннель между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская". Видео

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" находятся на завершающем этапе. Сейчас идет засыпка котлована, уплотнение почвы и благоустройство территории.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты работают круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов как можно быстрее.

"Перегон между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская": восстановительные работы на завершающем этапе. Уже построили новый перегонный тоннель длиной 27 м и усилили оправу с обеих сторон протяженностью более 50 м", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что специалисты уже проложили сети сигнализации, электроснабжения и связи и подключили контактный рельс, а также завершили демонтаж разгрузочных конструкций. В ночь на 31 августа запустили тестовый поезд – таким образом специалисты проверили путевое полотно.

Перед полноценным запуском перегона проверят системы безопасности и инженерные. Сейчас идет засыпка котлована, уплотнение почвы и благоустройство территории.

Напомним, 8 декабря 2023 в столичном метро остановили движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки". В туннеле произошла разгерметизация, а по колеи текла вода. После этого участок подземки закрыли на ремонт.

Как сообщал OBOZ.UA, Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" – "Лыбидская" и начали засыпать котлован грунтом. Вечером 30 августа стало известно, что работы на перегоне между станциями завершаются.

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