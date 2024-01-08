Обгонял машины: в Киеве мужчина на электросамокате ехал по проспекту Бандеры на скорости более 70 км/ч. Видео

В Киеве на проспекте Степана Бандеры заметили мужчину, который ехал на электросамокате со скоростью более 70 километров в час. Местами он обгонял ехавшие в попутном направлении машины.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло возле станции метро "Почайна".

"Безопасность обеспечена шлемом на 70+ км/ч. Интересно, спасет ли в случае ДТП?", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что мужчина на электросамокате двигается по проспекту Степана Бандеры в направлении моста Патона. Местами он обгонял ехавшие в попутном направлении машины. Стоит добавить, что в столице 8 января, из-за гололедицы на дорогах, объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Голосеевском районе Киева заметили мужчину на электросамокате, который двигался по оживленной городской трассе. Он обгонял автомобили и местами его скорость достигала около 90 километров в час.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева заметили мужчину на электросамокате, который ехал со скоростью 70 километров в час. Гражданин, у которого отсутствовала какая-либо защита, постоянно объезжал машины, опасно маневрируя на дороге.

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