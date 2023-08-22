Даже без шлема: в Киеве мужчина на электросамокате обгонял машины на скорости 70 км/ч. Видео

В Днепровском районе Киева заметили мужчину на электросамокате, который ехал со скоростью 70 километров в час. Гражданин, у которого отсутствовала какая-либо защита, постоянно объезжал машины, опасно маневрируя на дороге.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Ценитель скорости катался на Броварском проспекте (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"70 километров в час дает на самокате (мужчина. – Ред) по всей дороге. Вскоре они начнут моргать автомобилям, чтобы их пропускали", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина на большой скорости едет по дороге, обгоняя автомобили. При этом на самокатчике отсутствует какая-либо защита или по крайней мере шлем.

Следует добавить, что, судя по записи, ценителя скорости заметили у станции метро "Дарница" на Броварском проспекте. В Киеве с 1 апреля на ряде столичных улиц разрешили повышение скорости движения для транспорта до 80 км/ч. Но этой локации в утвержденном КГГА списке нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева заметили мужчину на электросамокате, который двигался по оживленной городской трассе. Он обгонял автомобили и местами его скорость достигала около 90 километров в час.

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