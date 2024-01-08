Снег, гололедица и до -13°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 января

В Киеве и Киевской области в понедельник, 8 января, облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе -13°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 8 января по Киевщине. Облачно, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура по области днем 8-13° С мороза; в Киеве в течение суток 11-13°С мороза", – предупредили синоптики.

В Белой Церкви днем -11°С... -9°С; Мироновка -11°С… -9°С; Фастов -12°С… -10°С; Яготин -11°С… -9°С; Барышевка -11°С… -9°С; Борисполь -11°С… -9°С.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!