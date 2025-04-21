Обгонял авто: в Киеве мужчина на электросамокате ехал по Броварскому шоссе на большой скорости. Видео

В Киеве заметили дежурного нарушителя ПДД. Мужчина на электросамокате двигаясь по Броварскому шоссе обгонял машины, местами разгоняясь до 60 километров в час.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. На ценителе скорости почти не было защитного снаряжения.

"А нормально мужчина так наваливает. Это вообще неопасно? Броварская трасса", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина на электросамокате обгоняя грузовик, выезжает из крайней правой полосы на второй, после чего быстро едет вперед. Водитель легковушки, снимавший это видео, показал, что нарушитель ПДД ехал по трассе со скоростью около 60 километров в час.

Напомним, электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения в Украине законодательно признали транспортными средствами. Это первый шаг к изменению ПДД ради урегулирования использования такого транспорта, в частности запрета движения по тротуарам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева заметили мужчину, который ездил с грубым нарушением ПДД. Мужчина на электросамокате двигаясь по крайней левой полосе местами разгонялся до 60 километров в час.

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