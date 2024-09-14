В Киеве самокатчик ехал по Набережному шоссе со скоростью 60 км/ч. Видео

В Подольском районе Киева заметили мужчину, который ездил с грубым нарушением ПДД. Мужчина на электросамокате двигаясь по крайней левой полосе местами разгонялся до 60 километров в час.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На нарушителе почти не было защитного снаряжения.

"Парень на самокате разогнался до 60 км в час и двигается по левой полосе на Наберженой", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как мужчина в одном шлеме на большой скорости двигается по крайней левой полосе. Водители автомобилей на всякий случай объезжали его.

Напомним, электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения в Украине законодательно признали транспортными средствами. Это первый шаг к изменению ПДД ради урегулирования использования такого транспорта, в частности запрета движения по тротуарам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на проспекте Степана Бандеры заметили мужчину, который ехал на электросамокате со скоростью более 70 километров в час. Местами он обгонял машины, ехавшие в попутном направлении.

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