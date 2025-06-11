Новостройки и молодые Кличко: в сети опубликовали архивные фото Харьковского массива в Киеве 1980-х годов

Харьковский массив появился на карте Киева в 1980-х годах. Тогда здесь среди новостроек можно было увидеть много частных домов, а на улицах встретить молодых братьев Кличко.

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Архивные снимки были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Ранее на этом месте располагался хутор Шевченко.

"Харьковский массив. Новостройки 1980-х, универсам "Киев" и молодые Кличко", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела тогда эта часть нынешнего Дарницкого района Киева, а также тогда начинающих спортсменов – братьев Виталя и Владимира Кличко на одной из улиц массива.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь - первая, которая встречает жителей и гостей Киева, приезжающих в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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