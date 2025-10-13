Ночью дождь с мокрым снегом и до +10°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 14 октября

В Киевской области во вторник, 14 октября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 14 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем местами небольшой дождь. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 5-10°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

