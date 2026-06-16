Несколько раз менял местоположение: история и фото знаменитого "путешествующего" фонтана "Лотос" в Киеве

Мало кто знает, но во второй половине 1940-х годов на Бессарабской площади в Киеве построили фонтан "Лотос". Среди старожилов этот фонтан ещё известен как "странствующий" из-за того, что несколько раз менял местоположение.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Киев. Один день – ое одно фото" в социальной сети Facebook. К счастью, он сохранился до наших дней.

Что известно

"Наверное, это известная многим фотография – но так и не смог найти, когда и почему снесли – перенесли этот фонтан. Кажется, его киевляне называли "Константин" или "Морячок". 1949 год. Киев. Панорама Крещатика. На переднем плане – фонтан в сквере на Бессарабской площади", – говорится в сообщении.

Как отметили участники сообщества, этот фонтан назывался "Лотос" – он был установлен во второй половине 1940-х годов, однако, к сожалению, его снесли во время строительства подземного перехода. Этот фонтан перенесли в парк возле филармонии (в район нынешней Европейской площади), где он стоял до строительства Арки Свободы украинского народа.

В наши дни увидеть его можно уже в другом месте — у входа в Пассаж, где он был установлен в 1998 году.

В сообществе добавили, что предыдущий фонтан, который в народе называли "Константин" или "Моряк", выглядел иначе, но находился примерно в том же месте – на Бессарабской площади.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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