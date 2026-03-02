Небольшой дождь с мокрым снегом и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 марта

В Киевской области во вторник, 3 марта, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь с мокрым снегом. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 3 марта по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь с мокрым снегом, по Киеву днем без осадков. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!