Небольшой дождь и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 октября

В Киевской области в субботу, 4 октября, облачно с прояснениями, днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 4 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром по области местами туман. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем около 15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем и вечером будет идти дождь.

