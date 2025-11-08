Небольшой дождь и до +12°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 9 ноября

В Киевской области в воскресенье, 9 ноября, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 9 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 9-11°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +8°С... +10°С; Мироновка +9°С... +11°С +8°С... +10°С; Фастов +8°С... +10°С; Яготин +9°С... +11°С; Барышевка +8°С... +10°С; Борисполь +8°С... +10°С и Вышгород +8°С... +10°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который будет идти до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

