Небольшая облачность и до +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 августа

В Киеве и Киевской области в понедельник, 14 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 14 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем около 30°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 14 августа в Киеве небо будет ясным до самого завершения дня. Без осадков.

Напомним, в Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд - +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!