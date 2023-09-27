Небольшая облачность и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 сентября

В Киеве и Киевской области, в четверг, 28 сентября, небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 28 сентября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью 9-14°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 24-26°С. Обратите внимание 28-30 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 сентября в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

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Напомним, после сентябрьского тепла в Украине с началом октября придет похолодание. Так, уже в воскресенье, 1 октября, часть областей покроют дожди, а температура воздуха в северных областях опустится до +15°С…+20°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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