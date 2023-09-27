В Украину ворвется похолодание, пойдут дожди: синоптики дали прогноз на начало октября. Карта

После сентябрьского тепла в Украине с началом октября придет похолодание. Так, уже в воскресенье, 1 октября, часть областей покроют дожди, а температура воздуха в северных областях опустится до +15…+20 градусов.

Об этом свидетельствуют данные метеорологических сайтов. В то же время, на юге Украины в первые дни октября все еще будет сохраняться теплая и солнечная погода.

Так, в восточных и кое-где в западных областях Украины 1 октября синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха также снизится на несколько градусов.

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По прогнозу от Sinoptik, 1 октября в Киеве небо затянется облаками, которые так и не будут исчезать до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Температура воздуха будет составлять лишь +15…+18 градусов. В течение следующей недели в Киеве также будет наблюдаться довольно пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Во Львове 1 октября синоптики также прогнозируют пасмурную и прохладную погоду. Температура воздуха днем поднимется только до отметки +16…+18 градусов. Безоблачным небо будет только утром – день и вечер во Львове ожидаются пасмурными. Ночью ожидается дождь. В течение следующей недели во Львове с утра и до вечера будет держаться пасмурная погода.

В то же время, на юге Украины, в Запорожье и Одессе 1 октября ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха в областях в день в среднем составит +23…+25 градусов. В течение следующей недели температура воздуха снизится на несколько градусов, однако преимущественно будет тепло и безоблачно. Осадков в Запорожье и Одессе в первые дни октября синоптики не прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатологи говорят, что в этом году лето в Украине было жарким, но не рекордным. Метеорологическая осень еще не началась, а бабье лето, прогнозируют они, ожидается в октябре.

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