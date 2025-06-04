Небольшая облачность и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 июня

В Киевской области в четверг, 5 июня, небольшая облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 5 июня по территории Киевщины. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, встречая нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

Как сообщал OBOZ.UA, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!