Небольшая облачность и до +17°С днем: прогноз погоды по Киевщине на 22 октября

В Киевской области во вторник, 22 октября, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 22 октября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 12-17°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 14-16°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 22 октября в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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