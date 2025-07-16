Не выдержало сердце Героя: стало известно о смерти военного из Киевской области Максима Хилинского. Фото

В Ворзеле Киевской области проведут в последний путь военного, который стал на защиту нашей страны еще в 2014 году – Максима Хилинского. Сердце мужественного украинского воина остановилось 13 мая.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"В Ворзеле похоронят Защитника Украины Максима Хилинского. 55-летний ворзелянин стал на защиту государства еще в 2014 году – был в зоне АТО. С началом полномасштабного вторжения второй раз добровольно стал в ряды защитников. Все это время он учил других", – написал Федорук.

Война подкосила Героя – он пережил клиническую смерть и имел серьезные проблемы со здоровьем. Как следствие, сердце воина не выдержало – 13 мая 2025 года он умер.

Тело Максима Хилинского кремировали. В среду, 16 июля, его похоронят в Ворзеле. Прощание состоится в 12:00 на местном кладбище.

"Искренние соболезнования двум дочерям, родным и близким", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Бучи Киевской области Эдуард Ковальский. Герой отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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