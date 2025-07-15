Ему навсегда будет 40: на фронте погиб военный с Киевщины Эдуард Ковальский. Фото

Во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Бучи Киевской области Эдуард Ковальский. Герой отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"На щите вернулся домой 40-летний Эдуард Ковальский", – написал Федорук.

Герой стал на защиту Украины в марте 2025 года. Служил в рядах ВСУ на Сумском направлении. 4 июля 2025 года погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Соляники. В гражданской жизни работал кузнецом, любил рыбалку, сбор грибов и игру в футбол – был доброжелательным и веселым. В скорби остались жена Наталья и мать Героя.

Церемония прощания с воином состоится во вторник, 15 июля, возле дома на улице Мечты, 24, в 14:30. Похоронят Эдуарда на Аллее Героев в 15:00.

Напомним, на Днепропетровщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Владимир Прокопенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Максим Иваненко. Сердце храброго украинского воина остановилось 9 июля.

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