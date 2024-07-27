Не узнать: как в 1970-80-х годах выглядел сейчас элитный микрорайон Подола в Киеве. Архивные фото

Жилой микрорайон Воздвиженка на Подоле был построен в начале 2000-х годов. Однако ранее эта местность уже была местом жительства жителей Киева и известна со времен Киевской Руси.

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Фото было опубликовано на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Улицы этой локации одни из самых древних в городе.

"Киев. 1970-80е годы. Урочище Гончары-Кожемяки. Воздвиженка. Сейчас очень элитный район и дорогой – когда-то был таким", – говорится в сообщении.

Воздвиженка – жилой микрорайон, построенный в начале 2000-х годов на Кожемяках, расположенных в Подольском районе Киева. Кожемятская и Дегтярная улицы – одни из самых древних на Подоле. На этих улицах, которые по утвержденной Городской думой росписи улиц Киева, принадлежали четвертому разряду, преобладала одно-двухэтажная усадебная застройка домами на три-пять окон ("трехокна", "пятиокна"); в последней четверти XIX века строится двух-трехэтажное жилье.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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