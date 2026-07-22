Навсегда 26: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Владимира Михайленко. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Владимир Михайленко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 25 февраля 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину погиб матрос, стрелок-санитар десантно-штурмового отделения 26-летний Владимир Михайленко", – говорится в сообщении.

Герой родился 2 февраля 1999 года в городе Борисполь. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет строительства и архитектуры на специальность "Машиностроение". У Владимира было много друзей, он был настоящим человеком слова. Его спокойная уверенность и открытая улыбка навсегда останутся в памяти каждого, кто его знал.

Воин любил рисовать и учился этому профессионально в художественно-эстетическом классе. Он был лучшим учеником на уроках трудового обучения, ведь с детства ему не было равных в рукоделии.

В декабре 2024 года он вступил в Вооруженные Силы Украины. После прохождения обучения и боевой отработки отрядился в Сумскую область, а впоследствии вместе с сослуживцами выполнял спецзадания в Курской области РФ, где и состоялся его последний бой. К сожалению, 25 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания жизнь защитника Украины оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.

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