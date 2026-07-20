На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Руслан Фурсенко. Фото
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На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Руслан Фурсенко. Сердце украинского воина остановилось 1 июля 2026 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Печальная новость
"Белоцерковская община получила печальное известие — погиб наш земляк сержант Руслан Фурсенко (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины был начальником инженерно-позиционной группы инженерно-саперного взвода механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, он погиб 1 июля 2026 года при исполнении служебных обязанностей в результате сброса противником взрывного устройства с БПЛА вблизи населенного пункта Лесное Синельниковского района Днепропетровской области.
Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Назар Герасимчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 июня 2026 года.
Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
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