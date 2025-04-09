Настоящая крепость на набережной: история и уникальные фото Подольских ворот в Киеве

В Киеве в 1850-х годах на набережной была построена система городских укреплений в виде настоящей крепости – Подольские ворота, или Набережный верк. С течением времени здание превратили в склад, а затем через ворота даже ездил трамвай.

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Фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Kyiv Vibe Журнал города". .

"В XIX веке на берегу Днепра стояла крепость, охранявшая Киев. В 1850-х два берега соединили цепным мостом, поэтому решили – укрепление следует усилить. Так, на Набережном шоссе вырос "Набережный верк" (сооружен в 1849–1853 годах по проекту архитектора Петра Таманского). Правда, его ни разу не использовали по назначению", – рассказали в сообществе.

Впоследствии, в относительно мирное время, верк превратился в водокачку. В 1897 году внутри сделали склад, а в 1912-м под аркой проложили рельсовый путь для трамвая. Уже с первых дней стало ясно, что идея так себе – арки оказались неудобными для движения транспорта.

В 1951 году вышел приказ о сносе ворот, так что летом их не стало. Очевидцы вспоминают, что взрывы были настолько мощными, что казалось, началась ядерная война.

Напомним, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр столицы и Почтовую площадь.

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