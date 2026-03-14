На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Виталия Фареника. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Виталий Фареник. Жизнь мужественного украинского воина остановилась 6 февраля 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белоцерковская община получила еще одну печальную весть – погиб наш земляк, солдат Виталий Фареник (1991 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил стрелком-помощником гранатометчика одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 6 февраля 2025 года на поле боя в районе населенного пункта Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области, РФ.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

