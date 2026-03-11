Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Будовой. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Дмитрий Будовый. Сердце защитника Украины остановилось 8 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Дмитрий Будовый (1992 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в артиллерийском взводе артиллерийского дивизиона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 8 марта вблизи населенного пункта Новоскелеватое Синельниковского района Днепропетровской области во время выполнения обязанностей военной службы.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Ковтун. Жизнь украинского воина оборвалась 21 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении 21 января 2025 года погиб военный из Бучи Киевской области Сергей Шевченко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

