На щите: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Шевченко. Фото

На Покровском направлении 21 января 2025 года погиб военный из Бучи Киевской области Сергей Шевченко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"На фронте погиб бучанец – 47-летний Сергей Шевченко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил разведчиком-гранатометчиком. К сожалению, воин погиб 21 января 2025 года на Покровском направлении. Долгое время считался пропавшим без вести, однако недавно тело удалось идентифицировать.

В гражданской жизни Сергей работал в мебельной сфере, был способным и ответственным специалистом. Увлекался настольным теннисом.

"У Героя остался брат Максим. Искренние соболезнования родным и близким в этой невосполнимой утрате", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

